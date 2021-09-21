В больницы Кузбасса поступили современные медицинские аппараты. Фото: АПК.

В Гурьевской районной больнице установили цифровой флюорограф, а в Новокузнецкую городскую больницу №29 поступил видеоколоноскоп экспертного класса. Аппаратуру приобрели в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Теперь врачи-эндоскописты Новокузнецкой городской больницы №29 смогут более точно ставить диагнозы на самых ранних стадиях.

- Прибор при поддержке стандарта HDTV обеспечивает высокую четкость передаваемого изображения, что дает возможность обнаружить ранний колоректальный рак. Кроме того, современная аппаратура позволяет сразу удалять некоторые новообразования амбулаторным пациентам уже во время первичной эндоскопии, - рассказал врач-эндоскопист Семен Май.

Новый аппарат в Гурьевской районной больнице позволит врачам обследовать 100 человек в смену, при низкой лучевой нагрузке на пациентов. Цифровой флюорограф делает снимки высокого качества и позволяет оперативно расшифровывать полученные данные.

Кроме того, в Новокузнецкую городскую больницу №1 приобретен аппарат для помощи детям с почечной недостаточностью и система водоподготовки для аппарата «Искусственная почка».