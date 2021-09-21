Огласили предварительные итоги выборов в горсоветы Кемерова и Новокузнецка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Предварительные итоги подсчета голосов на выборах в городские советы народных депутатов Кемерова и Новокузнецка. В городах по партийным спискам лидирует «Единая Россия».

В Кемерове на выборах в горсовет Единая Россия набирает 72,77% и заняла лидирующую позицию в 18 округах, КПРФ - 9,5%, «Справедливая Россия» - 7,7%, ЛДПР - 5,9%.

В горсовете Новокузнецка Единая Россия получила 60,48% и заняла 17 мест в одномандатных округах, ЛДПР -14,43%, «Справедливая Россия» -12,02% и получила одно место в одномандатных округах, КПРФ - 9,85%.

Также из подсчитанных недействительными признаны в Кемерове 11 100 бюллетеней, действительными - 258 970, в Новокузнецке - 7 090 и 213 180 соответственно.