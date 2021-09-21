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Общество21 сентября 2021 13:03

В Кемерове на одной из улиц закроют сквозной проезд

В связи со строительством тепловой сети
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове на одной из улиц закроют сквозной проезд. Фото: instagram/mbutsodd.

В Кемерове на одной из улиц закроют сквозной проезд. Фото: instagram/mbutsodd.

В Кемерове закроют сквозной проезд на участке улицы Черняховского. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения.

Сквозной проезд закроют с пятницы, 24 сентября, по понедельник, 27 сентября. Участок улицы будет перекрыт от проспекта Ленина до улицы Коммунистической, это связано со строительством тепловой сети.

В центре организации дорожного движения уточнили, что объезд возможен по улице Дзержинского и улице Чкалова. Водителям необходимо учитывать данную информацию при планировании маршрутов.