В Кемерове на одной из улиц закроют сквозной проезд. Фото: instagram/mbutsodd.

В Кемерове закроют сквозной проезд на участке улицы Черняховского. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения.

Сквозной проезд закроют с пятницы, 24 сентября, по понедельник, 27 сентября. Участок улицы будет перекрыт от проспекта Ленина до улицы Коммунистической, это связано со строительством тепловой сети.

В центре организации дорожного движения уточнили, что объезд возможен по улице Дзержинского и улице Чкалова. Водителям необходимо учитывать данную информацию при планировании маршрутов.