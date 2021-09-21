За три года в Кузбасс поступило 200 единиц техники по нацпроекту «Экология». Фото: АПК.

За три года в лесную отрасль Кузбасса поступило 200 единиц техники и специализированного оборудования по федеральному проекту «Сохранение лесов» национальному проекту «Экология» на сумму 291,1 млн рублей. Техническое перевооружение отрасли позволит эффективно и оперативно проводить комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров и лесовосстановлению.

- Благодаря нацпроекту к 2024 году в регионе будут полностью обновлены все технические средства лесного хозяйства, износ которых до начала модернизации составлял свыше 90%, - сообщил глава региона.

В настоящее время для усиления оперативности при охране лесов от пожаров закуплено 79 единиц лесопожарной техники, 71 единица лесопожарного оборудования. Это гусеничные и колесные лесопожарные тракторы с навесным оборудованием, грузопассажирские автомобили, бульдозеры, пожарные автоцистерны, малые лесопатрульные комплексы на базе автомобилей ГАЗ и УАЗ, вездеходы, лодки, водосливное устройство.