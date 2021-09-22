В Кемерове прокуратура возбудила дело по факту невыплаты зарплаты работникам транспортной компании. Фото: АПК.

В Кемерове прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о невыплате заработной платы работникам АО «Кемеровской транспортной компании». В сети появилось сообщение о предстоящей забастовке водителей общественного транспорта. Городская прокуратура выявила задолженность по заработной плате за август.

- Прокурор г. Кемерово возбудил в отношении генерального директора АО «Кемеровской транспортной компании» административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), - сообщила прокуратура по Кемеровской области.

Руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений закона и потребовали незамедлительно погасить задолженность. Кроме того, сегодня, 22 сентября, прокурор города Кемерово проведет выездной прием работников КТК.

Также Следком Кузбасса организовал проверку. Следствие установит, действительно ли есть перед работниками задолженность по заработной плате и за какой период. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.