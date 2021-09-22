В Кузбассе полиция разыскивает двух без вести пропавших школьниц. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Междуреченске разыскивают двух без вести пропавших девочек. Об этом сообщили 22 сентября в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что 17 сентября 16-летняя Анастасия Козицкая ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Рост пропавшей - 155 сантиметров, у нее спортивное телосложение, темный волос и короткая стрижка. На ней были черная куртка-«олимпийка» без капюшона, синяя жилетка, черная кепка, черные штаны. В ведомстве уточнили, что подросток может находиться в Новокузнецке.

Также пропала 14-летняя Екатерина Иванова, которая 18 сентября текущего года ушла от бабушки, проживающей на улице Глинки в Междуреченске и до настоящего времени не вернулась. Рост пропавшей - 155-160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-русый волос ниже плеч.

Всех, кто владеет информацией о местах нахождения несовершеннолетних, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8-(38475)-9-80-14, 9-80-15 или «02» («102» - с мобильного). Анонимность гарантируется.