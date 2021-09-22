В Кузбассе нашли двух без вести пропавших школьниц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Междуреченске нашли пропавших школьниц в возрасте 14 и 16 лет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в поисках девочек принимали участие инспекторы ПДН и оперативники уголовного розыска. Они опросили родственников и друзей школьниц, обследовали места возможного появления подростков.

В полицию 22 сентября позвонил родственник одной из школьниц и сообщил, что встретил девочек на одной из улиц города.

- Стражи порядка незамедлительно прибыли на место и доставили подростков в отдел полиции, - отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, противоправных действий в отношении девочек не совершалось.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что 17 и 18 сентября ушли и не вернулись домой две школьницы 14 и 16 лет.