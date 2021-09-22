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Общество22 сентября 2021 13:15

В Мариинске и Калтане открылись новые места для отдыха

Более 10 миллионов рублей вложили в их обновление
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Мультипарк в Мариинске. Фото: АПК.

Мультипарк в Мариинске. Фото: АПК.

В Мариинске на месте устаревшей спортивной площадки появился современный игровой комплекс, а в Калтане построили Сквер предпринимателей. Губернатор Кузбасса рассказал, что в обновление мест отдыха вложили более 10 миллионов рублей.

- Создание современных парков, скверов, спортивных площадок - одно из основных условий развития городов и районов Кузбасса, - отметил глава региона.

Для детей разного возраста в Мариинске установили Мультипарк с резиновым покрытием в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и губернаторской программы «Твой Кузбасс - твоя инициатива». Общая сумма финансирования составила около 5,2 миллионов рублей. По проекту установили качели разного вида, площадки для занятия урбан-футболом и для катания на скейте. Также оборудовали столы для игры в теннис, шахматы.

В Калтане открыли сквер предпринимателей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Главным арт-объектом сквера стал знак рубля как символ достатка. Также установили скульптуру героев сказки - кота Базилио и лису Алису по решению совета предпринимателей. Финансирование составило около 5 миллионов рублей, средства направили из консолидированного бюджета.

Сквер предпринимателей в Калтане. Фото: АПК.

Сквер предпринимателей в Калтане. Фото: АПК.

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