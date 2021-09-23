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Бизнес-новости Кемерова23 сентября 2021 6:15

Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения

Мобильный оператор предлагает скидку на детские умные часы и смарт-браслет для людей пожилого возраста при покупке SIM-карты в салонах связи
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: Tele2.

Фото: Tele2.

Клиенты Tele2 могут приобрести по выгодной цене смарт-часы для детей или специальный браслет для людей старшего возраста. Чтобы получить скидку в размере 790 рублей, вместе с гаджетом нужно приобрести SIM-карту с тарифом «Интернет для вещей» и услугой «Годовой контракт». Акция проходит в салонах связи Tele2 во всех регионах присутствия оператора и продлится до 31 декабря 2021 года.

Детские часы будут не только стильным аксессуаром для ребенка, но и надежным помощником для родителей. Поддержка навигационных систем позволит родителям с высокой точностью определять местоположение детей. Смарт-часы совместимы с устройствами, работающими под управлением операционных систем Android и iOS. Взрослым нужно лишь скачать на свой смартфон специальное мобильное приложение от производителя.

Клиенты компании могут позаботиться и о здоровье близких старшего поколения, купив им умный браслет Canyon Senior. Среди его функций - удаленное измерение пульса и отслеживание геолокации. Гаджет простой и понятный в использовании для людей старшего поколения. Они смогут позвонить или отправить голосовое сообщение, нажав всего одну кнопку. По данным Tele2, по итогам второго квартала 2021 года продажи smart-часов выросли почти в три раза, на 170%.