Прокуратура Кузбасса проведет проверку после травмирования ребенка на детской площадке

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В Анжеро-Судженске прокуратура организовала проверку после публикации о падении ребенка с качелей на детской площадке.

Происшествие случилось на детской площадке возле дома по улице Ломоносова в Анжеро-Судженске, рассказали в прокуратуре по Кемеровской области. Ребенок качался на качелях, у которых внезапно разломилось сидение, и малыш упал на землю, получил телесные повреждения.

Прокуратура проверит исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, правил установки и использования игровых и спортивных площадок. В случае выявления нарушений примут меры прокурорского реагирования для их устранения.