Названы территории Кузбасса, где выявили 166 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 166 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 29. В Кемерове - 25. В Белове и Междуреченске - 15. В Прокопьевске - 13. По восемь - в Анжеро-Судженске, Мысках, Осинниках и Новокузнецком МР. Семь - в Юрге. Пять - в Киселевске. По четыре - в Калтане и Ленинске-Кузнецком. По три - в Беловском МО, Гурьевском МО и Яшкинском МО. По два - в Краснобродском и Кемеровском МО. По одному - в Прокопьевском МО, Тайге, Юргинском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 55 730 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 53 141 выздоровели, 1256 скончались, 9271 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.