В Кузбассе семья погибшего водителя грузовика отсудила 2 миллиона рублей у предприятия. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анжеро-Судженске родственники погибшего сотрудника взыскали 2,1 миллиона рублей у руководства компании. Об этом сообщили судебные приставы по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что мужчина был на предприятии водителем автомобиля, занятым на транспортировании горной массы в технологическом процессе. Во время работы с ним произошел несчастный случай, он погиб. Расследование установило, что трагедия случилась не по его вине.

В суд с иском о компенсации морального вреда обратились родители погибшего и его супруга. Каждому из трех истцов было присуждено по 700 000 рублей. Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства компании в банке и запрет на регистрационные действия с транспортным парком. Также провели разъяснительную беседу с руководством предприятия о последствиях неисполнения судебного решения. После этого моральный вред был выплачен в полном объеме