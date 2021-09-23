В Кузбассе откроется новый спорткомплекс за 400 миллионов весной 2022 года. Фото: АПК.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса идет в районе Красный Камень в Киселевске. Его площадь составит 4,1 тысяч квадратных метров. В областной администрации рассказали, что средства выделили по государственной программе «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2024 годы». Сдача ФОКа запланирована на весну 2022 года.

Комплекс будет четырехэтажным, в нем будет бассейн 25х8 м, тренажерный зал, универсальный спортивный зал для занятий аэробикой и ушу, зал йоги. Кроме того, объект адаптирован для посещения жителями с ограниченными возможностями здоровья.

Также в Междуреченске физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный» готовится к открытию. ФОК возводят в рамках нацпроекта «Демография», финансирование составляет 819 миллионов рублей из консолидированного бюджета.

В поселке городского типа Грамотеино в августе в рамках нацпроекта «Демография» открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа «Колмогоровский». На территории стадиона обустроены беговые дорожки, площадки, футбольное поле и трибуна на 100 посадочных мест. Финансирование строительства составило 20 миллионов рублей, средства выделены из консолидированного бюджета.