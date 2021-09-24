Глава Кемерова рассказал о перспективах развития стадиона «Химик». Фото:instagram/ilyaseredyuk.

Илья Середюк провел выездное совещание на стадионе «Химик» в Кемерове. Мэр в соцсети рассказал о перспективах развития одного из самых крупных стадионов города.

Глава города отметил, что «Химик» мог бы стать масштабным центром игровых видов спорта. Однако для этого нужно создавать проекты и становиться участниками федеральных программ.

- Сегодня перед нами стоит задача сохранить «Химик», его работоспособность, востребованность среди любителей спорта, - сообщил Илья Середюк.

Однако у стадиона есть несколько проблем. Подтрибунные пространства подтапливает из-за разрушеных бетонных конструкций, а внизу под трибунами оборудованы помещения для занятий спортом. Также старый газон на поле.

Мэр добавил, что будут искать возможности, чтобы на поле «Химика» появился современный спортивный газон, и площадка не простаивала большую часть года.