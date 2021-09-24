В Кузбассе появится около 800 тысяч молодых деревьев. Фото: АПК.

В Новокузнецке, Мысках, Мариинске и Салаире 24 сентября проходят акции по осенней посадке леса. Деревья и кустарники высадят в рамках экологической акции «Сохраним лес» и регионального проекта «Мой зеленый двор».

Губернатор Кузбасса отметил, что до конца 2021 года в регионе в рамках экологических акций будет высажено около 800 тысяч молодых деревьев. В озеленении улиц, парков и скверов используются сосна, кедр, ель, липа, рябина, калина, береза, клен, дуб, яблоня, ива, черемуха, вишня, миндаль, шиповник, спирея, сирень.

В акциях участвуют школьники и студенты, ветераны, эковолонтеры, горняки и пожарные, сотрудники администраций и депутаты, специалисты лесного комплекса и неравнодушные жители городов, сел и поселков.

На протяжении трех лет в области проводится акция «Сохраним лес». Этой осенью в 11 лесничествах региона высадят 185 тысяч деревьев. В Кемерово 54 елочки на территории детского дома № 105. В Чебулинском лесничестве высадили семь тысяч кедров и сосен. Угольщики высадят 5,4 гектаров хвойного леса возле деревни Сосновка Новокузнецкого района. Также в Салаире высадили 10 тысяч сосен.

В населенных пунктах Кузбасса в рамках регионального проекта «Мой зеленый двор» появилось 60,4 тысяч деревьев. Так, в Мариинске живую изгородь высадили вдоль центральной улицы Ленина. В Мысках высадили березы и рябины в районе домов № 26 и № 28 на улице Первомайской.