В Новокузнецке неизвестные обстреляли автобус. Фото: АПК.

В южной столице Кузбасса двое мужчин открыли стрельбу по автобусу № 87 в Орджоникидзевском районе. Пассажиров в салоне не было, так как происшествие случилось рано утром. Инцидент подтвердили в Управлении по транспорту и связи города Новокузнецка.

- Между пятью и шестью часами утра неизвестные стреляли по автобусу, который следовал по маршруту № 87. О пострадавших сообщений не было, - сообщили в Управлении.

Водитель сообщил о случившемся в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Напомним, что жительница Новокузнецка заметила на улице двух вооруженных мужчин.