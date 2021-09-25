Автомобили 513 кемеровчан эвакуировали на штрафстоянку за неправильную парковку

За восемь месяцев 2021 года сотрудники Кемеровской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 1712 водителей за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Каждый из них заплатил штраф в размере от 500 до 5000 тысяч рублей, в зависимости от вида допущенного нарушения ПДД. Такие данные сообщили «КП»-Кемерово» в отделе пропаганды горГИБДД.

Кроме того, 513 автомобилей кемеровчан были помещены на охраняемую специальную стоянку, за пребывание машины на которой автовладельцам также пришлось заплатить.

- Призываем автолюбителей обращать внимание на дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена», с табличкой, сообщающей о работе эвакуатора. В случаях, когда вместе со знаками, запрещающими остановку или стоянку, установлена информационная табличка, предупреждающая о работе эвакуатора, или авто создает помехи для движения других участников движения, угрозу безопасности дорожного движения, машину могут поместить на спецстоянку, - пояснил заместитель начальника ОГИБДД по городу Кемерово Сергей Белов.