Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

По данным оперативного штаба, на утро 26 сентября в Кузбассе было выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на три меньше, чем день назад.

Лидером в регионе по числу заболевших остается Новокузнецк с 29-ю случаями, это меньше сразу на шесть человек. В то же время в Кемерове за последние сутки больных выявили на три больше – их зафиксировано 27.

Показатели в других территориях такие: Междуреченск - 17, Прокопьевск - 11, Анжеро-Судженск, Белово и Мыски - по 10, Осинники - 9, Киселевск - 7, Калтан - 5, Ленинск-Кузнецкий, Юрга и Новокузнецкий МР - по 4, Беловский МО и Таштагольский МР - по 3, Тайга, Гурьевский МО и Кемеровский МО - по 2, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО, Промышленновский МО и Яшкинский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки вновь превысило число заболевших - их 171.Таким образом, в Кузбассе 53649 больных справились с болезнью.

Умерли шесть пациентов - четыре женщины и двое мужчин. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Всем было больше шестидесяти лет.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1274 человек.

По состоянию на 26 сентября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1304 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9625 человек.