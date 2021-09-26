В Кузбассе подросток за рулем автомобиля сбил насмерть ребенка

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Информацию официально подтвердили в региональном полицейском ведомстве.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 сентября, на автодороге Белово - Новый городок.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, предварительно установлено, что 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, который не был зарегистрирован в установленном порядке, не предоставил преимущество и совершил наезд на 10-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Как мы ранее сообщали, прокуратурой города Белово проведение процессуальных проверок взято на контроль.