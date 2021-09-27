Синоптики сообщили причину сильного снегопада в Кемерове. Фото: Администрация города Кемерово.

В областном центре Кузбасса 26 сентября прошел сильный снегопад. В Кемеровском гидрометцентре сообщили, что метеостанции за сутки зафиксировали 22 мм осадков в поселке Новостройка - это две декадные нормы.

Синоптики пояснили, что Кемеровская область в выходные дни находилась в центре частного циклона, поэтому и шел мокрый снег и дождь. Кемеровский район сильнее всего пострадал от снега, там были поломаны ветки деревьев. Отметили, что снежный покров не постоянный, а временный.

Напомним, что прошедший 26 сентября снегопад спровоцировал множество дорожных пробок и ДТП. Также некоторые жители, оставившие свои автомобили на свежем воздухе, нашли их под обвалившимися деревьями.