В аэропорту Кемерова массово задержали авиарейсы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове утром 27 сентября был отложен вылет сразу пяти самолетов из аэропорта имени Алексея Леонова. Согласно данным, которые опубликованы на сайте воздушной гавани, задержались рейсы до Симферополя, Москвы и Санкт-Петербурга.

Так в 6.55 должен был вылететь самолет в Симферополь, но взлет отложили на 11.40. Рейсы до Москвы: самолет авиакомпании S7 вылетит в 10.10 вместо указанных по расписанию 7.35. Самолет авиакомпании «Победа» должен был вылететь в 7.55, но рейс отложили на 9.20, а «Аэрофлот» - в 9.50 вместо 8.10.

Рейс до Санкт-Петербурга отложен на 12.30 вместо 8.20. Причиной задержки являются неблагоприятные погодные условия - туман.

Напомним, что в областном центре Кузбасса 26 сентября прошел сильный снегопад, синоптики сообщили его причину.