Названы территории Кузбасса, где выявили 158 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 158 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове и Новокузнецке - 24. В Междуреченске - 15. В Белове - 12. В Прокопьевске - 11. По восемь - Анжеро-Судженске и Осинниках. По семь - Юрге и Новокузнецком МР. По шесть - Киселевске и Мысках. Пять - в Калтане. Четыре - в Ленинске-Кузнецком. По три - Краснобродском, Гурьевском МО, Прокопьевском МО, Юргинском МО, Яшкинском МО. По два - Беловском МО и Ижморском МО. По одному - Полысаеве и Тайге.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 56 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 53 821 выздоровели, 1280 скончались, 8911 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.