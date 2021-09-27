В Новокузнецке школьник пострадал на пешеходном переходе. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Новокузнецке 27 сентября на перекрестке улиц Кутузова и Сеченова пострадал школьник на пешеходном переходе. В соцсети очевидцы сообщили, что мальчика сбил автомобиль. Однако в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса сообщили, что наезда легковой машины на учащегося не было.

По предварительным данным, школьник хотел перейти дорогу по пешеходному переходу, но увидел, что автомобиль не пропускал его, и отскочил назад. В результате ребенок ударился пяткой о бордюрный камень и упал. Его госпитализировали прибывшие сотрудники скорой помощи.

В ведомстве уточнили, что по инциденту проводят проверку. В случае подтверждения факта непредставления преимущества пешеходу водителя привлекут к ответственности