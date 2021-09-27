Следком Кузбасса возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком Кузбасса возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Белова. Его подозревают в совершении ДТП, в результате которого погиб 10-летний мальчик.

Так в Белове утром 26 сентября водитель отечественного автомобиля на одной из автодорог совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 10-летний мальчик скончался от полученных повреждений на месте. Водитель остановился и не скрылся с места аварии.

Скорую помощь и сотрудников полиции вызвали очевидцы. В ведомстве рассказали, что за рулем автомобиля находился 17-летний подросток, который был в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он приобрел машину у знакомого, но на регистрационный учет в органы внутренних дел автомобиль поставлен не был.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении 17-летнему подростку обвинения и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.