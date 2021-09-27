В Кемерове житель похитил 15 крышек канализационных колодцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове представитель обслуживающей организации обратился в полицию. Он сообщил, что неизвестный похитил с улиц города 15 крышек канализационных колодцев. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что сумма причиненного ущерба составила более 90 тысяч рублей.

Сотрудники установили и задержали 26-летнего неработающего жителя. Мужчина целенаправленно ездил ночью по улицам жилого района Кедровка в поисках крышек канализационных колодцев и похищал их. Он через интернет продавал резиновые изделия, а чугунные сдавал в пункт приема металлов. Вырученные денежные средства он потратил.

В ведомстве уточнили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы. Часть крышек сотрудники полиции вернули обслуживающей организации.