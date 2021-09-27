В Кузбассе прошел фестиваль национальных культур. Фото: АПК.

В деревне Талая Юргинского муниципального округа прошел фестиваль «Мы живем семьей единой». Межнациональный праздник организовал Юргинский библиотечно-музейный комплекс.

В фестивале участвовали самые активные читатели библиотечного комплекса. Они познакомили присутствующих с культурами народностей, проживающих на территории Кузбасса.

Так, от команды из села Проскоково гости узнали о русских традициях, участники из поселка Юргинский рассказали о ценностях немецкого народа, а представители деревни Новороманово поведали историю шорцев.

Кроме того, гости праздника узнали о национальных обрядах из презентаций и видеороликов. Также продемонстрировали национальные костюмы, рассказали об истории их создания и символике. Самой веселой частью фестиваля стало знакомство с национальными играми. В финале участников угостили блюдами национальной кухни разных народов.