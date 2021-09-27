Банк Уралсиб заключил соглашения о поддержке малого бизнеса с региональными МФЦ

Фото: ПАО «Банк Уралсиб».

Клиентам МФЦ доступны специальные условия расчетно-кассового обслуживания в Уралсибе. В рамках акции «Выгодное начало» они могут получить 3 месяца* бесплатного обслуживания в Банке Уралсиб в пакетах «Пора расти» и «Оптимальный», а также скидки на пакетное обслуживание на 6 и 12 месяцев**.

Кроме этого, всем новым клиентам доступны до 12 месяцев бесплатного обслуживания в пакете «Старт»***, бизнес-карта с кешбэком, а также дополнительный доход в виде процентов на остаток средств на счете.

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