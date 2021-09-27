«Ростелеком» принял участие в благоустройстве нового детского сада в Киселевске

Фото: пресс-служба «Ростелеком».

«Ростелеком» приобрел саженцы ели для благоустройства пространства около детского сада «Парк детского периода», который открылся в конце августа в Киселевске Кемеровской области. 24 сентября сотрудники провайдера совместно с отделом благоустройства Киселевского городского округа высадили 12 деревьев рядом с учреждением.

Новый детский сад в районе Красный камень рассчитан на 190 детей, его построили ко Дню шахтера-2021 и в честь 300-летия Кузбасса. Дошкольное учреждение назвали «Парк детского периода», на входе ребят встречают динозавры: точные копии найденных на севере Кузбасса доисторических животных. Дети могут играть в интерактивной песочнице, которая имитирует реальные археологические раскопки.

- «Ростелеком» - федеральная компания, которая работает над реализацией масштабных проектов на самом высоком уровне. И вместе с тем мы стараемся не забывать о регионе, где мы живем, стараемся, чтобы вот таких небольших, но важных дел для конкретного города было как можно больше. Я надеюсь, что эти деревья хорошо приживутся, и будут радовать много поколений детей и их родителей, - комментирует Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала «Ростелекома».

Компания не в первый раз участвует в благоустройстве и озеленении кузбасских городов. Например, в прошлом году «Ростелеком» присоединился к областной акции «Мой зеленый двор»: 160 саженцев высадили в сквере Новокузнецка.

Фото: пресс-служба «Ростелеком».

Партнерский материал.