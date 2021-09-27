В Кемерове стартовала неделя мобильной вакцинации против гриппа. Фото: АПК.

В Кемерове 27 сентября начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Так, в разных районах города можно будет с понедельника по пятницу рядом с крупными торговыми центрами бесплатно поставить прививку. Об этом рассказали в областной администрации.

Бригады передвижных медицинских комплексов будут ежедневно с 12.00 до 20.00 ждать посетителей возле ТРК «Променад - 2», ТРК «Променад - 3» и ТЦ «Я». Вакцинацию в мобильных пунктах могут пройти совершеннолетние жители, для этого не требуется посещение поликлиники, не нужно предварительной записи. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, в котором указана дата рождения. Волонтеры-медики Кузбасского медицинского колледжа помогут в заполнении анкет, измерении температуры.

Специалисты напомнили, что оптимальный период вакцинации против гриппа - с сентября до ноября. Особенностью этого года может стать микст-инфекция гриппа и коронавируса. Она опасна более тяжелым течением и развитием опасных осложнений. Избежать этого поможет прививка.

В региональном Минздраве отметили, противопоказания для прививки от гриппа - аллергическая реакция на предшествующее введение вакцины, острые респираторные заболевания, обострение хронических заболеваний и повышенная чувствительность к куриному белку.