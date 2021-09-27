В Кузбассе вырос летний туристический поток на 11,5%. Фото: АПК.

Более 19 тысяч человек с мая по начало сентября побывали на экскурсиях и в турпоходах по Кузбассу. В областной администрации отметили, что в текущем году 30 горнолыжных курортов в регионе работали все сезоны, что позволило увеличить летний поток туристов на 11,5%.

В этом году регион принял первых туристов на региональном маршруте «Кузбасс в сердце», который включен в перечень национальных брендовых маршрутов России. Туристы за время четырехдневного путешествия погрузились в древнюю историю, гуляли по музею-заповеднику «Томская Писаница», познавали масштабы индустриализации Кузбасса, наблюдали за работой карьерной техники на угольном разрезе, знакомились с этапами развития региона в музеях Кемерова и Новокузнецка, а также слушали тишину бескрайней тайги, стоя на вершине в Горной Шории.

В регионе создаются новые туристические, региональные и межрегиональные маршруты и производственные экскурсии. По словам губернатор Кузбасса, в регионе делается ставка на развитие всех видов туризма - горнолыжного, снегоходного, исторического, гастрономического, экологического и промышленного. Также в регионе продолжается работа по развитию событийного туризма.