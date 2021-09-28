В Кемерове задержался вылет самолетов до Москвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове утром 28 сентября был отложен вылет сразу трех самолетов до Москвы из аэропорта имени Алексея Леонова. Рейсы задержаны на несколько часов.

Согласно данным, которые опубликованы на сайте воздушной гавани, самолет авиакомпании S7 вылетит в 11.30 вместо указанных по расписанию 7.35. Воздушное судно авиакомпании «Победа» должно было вылететь в 7.55, но рейс отложили на 10.50, а «Аэрофлот» - в 9.30 вместо 8.10.

Причиной задержки являются неблагоприятные погодные условия - густой туман. Напомним, что утром, 27 сентября из аэропорта имени Леонова самолеты также вылетели с задержкой.