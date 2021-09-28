Синоптики назвали причину густого тумана в Кемерове. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Утром 28 сентября областной центр Кузбасса окутал густой туман. Синоптики Кемеровского гидрометцентра объяснили причину возникновения атмосферного явления.

Специалисты пояснили, что в Кемерове практически не было ветра, но была высокая влажность. Это и спровоцировало появление типичного осеннего тумана. Отметили, что утром видимость составляла 50 метров.

Напомним, что из-за утреннего тумана в Кемерове был отложен вылет сразу трех самолетов до Москвы из аэропорта имени Алексея Леонова. Рейсы задержаны на несколько часов.