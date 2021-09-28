Названы территории Кузбасса, где выявили 160 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 160 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове и Новокузнецке - 24. В Междуреченске - 15. В Белове - 14. В Прокопьевске - 12. По девять - в Анжеро-Судженске и Осинниках. Семь - в Калтане. По шесть - в Киселевске, Мысках, Юрге. Четыре - в Ленинске-Кузнецком. По три - в Беловском МО, Гурьевском МО, Таштагольском МР, Яшкинском МО. По два - в Березовском, Краснобродском, Новокузнецком МР, Прокопьевском МО. По одному - в Полысаеве, Тайге, Кемеровском МО, Юргинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 56 545 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 53 987 выздоровели, 1285 скончались, 8777 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.