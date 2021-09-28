Власти Кузбасса назвали одну из самых востребованных в регионе вакансий. Фото: АПК.

В Кузбассе на данный момент одной из наиболее востребованных является вакансия педагога дошкольного образования. Более 14 тысяч педагогов трудятся в 860 детских садах региона, 1 451 из них - со стажем работы до 3-х лет. В областной администрации рассказали, что 380 человек ежегодно выпускаются из педагогических колледжей региона, 75% которых трудоустраиваются по специальности. Однако в дошкольные учреждения требуется 281 специалист - воспитатели, педагоги-психологи, инструкторы по лечебной физкультуре, логопеды, музыкальные работники, методисты и другие.

- За последние три года в регионе открыто 20 новых детсадов, строятся еще 10 находятся, кроме того, мы запускаем программу «Мой новый детский сад». При оснащении учреждений особое внимание уделяем дополнительному образованию и развитию детей, для этого нужны квалифицированные педагоги. Подготовкой таких специалистов у нас занимаются шесть колледжей, в этом учебном году в них было выделено 300 бюджетных мест, - отметил губернатор Кузбасса.

Сергей Цивилев добавил, что в Кузбассе создается система преемственности образования от детсада до вуза. Специалисты, которые работают с дошкольниками, должны иметь расширенный круг знаний и навыков. Для этого по нацпроекту «Образование» открыли инновационные лаборатории в Кузбасском педагогическом колледже, на оснащение которых было направлено 20 миллионов рублей. С их помощью студенты могут учиться и оттачивать на практике занятия для дошкольников и проектную работу с детьми.

Так на сегодняшний день по специальностям «Дошкольное образование» и «Специальное дошкольное образование» обучаются 1 680 будущих воспитателей детских садов в Анжеро-Судженском, Беловском, Кемеровском, Мариинском и Новокузнецком педагогических колледжах.