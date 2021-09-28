В Кузбассе продлили действующие ограничения по коронавирусу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Кузбассе продлили срок ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса. Речь о режиме «Повышенная готовность». Соответствующее распоряжение опубликовали 28 сентября в электронном бюллетене Правительства Кузбасса.

До 31 октября запрещены: массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек; наполняемость театров, кинозалов, спорткомплексов и других центров досуга должна быть не более 50%; работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ; работа общественного питания с 02.00 до 06.00, кроме доставок, заказов навынос.

Контроль за исполнением распоряжения и.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса Вячеслав Телегин оставил за собой. Распоряжение уже вступило в силу.