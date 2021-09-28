В новом терминале аэропорта Кемерова протекла крыша после сентябрьского снегопада. Фото: АПК.

В новом терминале аэропорта Кемерова протекла крыша. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и опубликовали соответствующее видео.

Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта Кузбасса. Отметили, что инцидент случился 26 сентября.

- В результате осадков в виде снега с дождем были выявлены локальные участки протечки кровли. ООО «МАК им. А. А. Леонова» проводит мероприятия по устранению недостатков и предотвращению подобных ситуаций, - рассказали в минтрансе Кузбасса.

Напомним, что в Кемерове новый терминал аэропорта открыли в мае текущего года. Также в областном центре утром 28 сентября был отложен вылет сразу трех самолетов до Москвы из аэропорта имени Алексея Леонова. Рейсы задержали на несколько часов.