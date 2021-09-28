В Кузбассе предприятия машиностроения увеличили выпуск продукции на 14,2 %. Фото: АПК.

В Кузбассе за 8 месяцев 2021 года увеличился объем отгруженных товаров предприятиями машиностроения на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,9 миллиарда рублей. В областной администрации рассказали, что сумма поступивших налогов в консолидированный бюджет Кузбасса за полгода составила 914,3 миллиона рублей, это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

-Машиностроение - одна из основных отраслей Кузбасса. Предприятия машиностроения развиваются, осваивают новые виды продукции и открывают новые производства. Это способствует экономическому развитию региона, увеличению бюджетных отчислений, - отметил глава региона.

В Кемерове налажен выпуск запчастей и комплектующих для карьерной техники «Liebherr» - мирового лидера машиностроения. В Ленинске-Кузнецком на предприятии в 2019 году запустили новый проект по ремонту силовой гидравлики горно-шахтного оборудования.

В Прокопьевске в прошлом году на предприятии реализован проект «Ремонт и изготовление гидроцилиндров». Инвестиции составили 1 миллиард рублей. За 2019-2020 годы в Белове построен новый сервисный центр «БЕЛАЗ». В августе 2020 года новокузнецкий завод наладил серийный выпуск дизель-гидравлических локомотивов ZIM-120.