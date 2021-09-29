Более пяти тысяч человек пострадали от укусов животных в Кузбассе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За восемь месяцев текущего года за медицинской помощью после нападений животных обратились уже 5344 кузбассовца, в том числе 1711 детей до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Отмечено, что от укусов дикими животными пострадало 96 человек. В ведомстве напомнили, что в 2020 году за антирабической помощью в медицинские организации региона обратилось 7492 человека, из них 3019 человека пострадали от укусов безнадзорными животными. От укусов дикими животными пострадал 121 человек.

В Роспотребнадзоре уточнили, что бешенство является опасным острым вирусным инфекционным заболеванием, которое может привести к летальному исходу. Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Кроме того, вирус - возбудитель бешенства, может находиться в слюне больного животного за десять дней до появления видимых признаков заболевания.