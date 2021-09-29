В Кемерове установили 28 камер видеонаблюдения в парках и скверах. Фото: instagram/ilyaseredyuk.

В Кемерове в 2021 году установили еще 28 камер видеонаблюдения в парках и скверах. Глава города сообщил, что работы выполняются по муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово».

Так камеры установили на набережной Кировского района, в линейном парке бульвара Строителей, на площади Волкова, на Пионерском бульваре, на улице Весенней и на других участках. Илья Середюк добавил, что камеры обеспечивают дополнительную безопасность и способствуют предотвращению вандализма. Например, на набережной Кировского района вандалы повредили скамейки и урны, но благодаря записи с камер видеонаблюдения подозреваемых задержали.

Отмечено, что еще семь камер видеонаблюдения установят в октябре на территории Рудничного района, в том числе в бору.