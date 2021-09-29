В Кемерове депутаты выбрали нового председателя горсовета. Фото: Кемеровский городской совет народных депутатов.

Во время первого заседания Кемеровского городского совета народных депутатов седьмого созыва 29 сентября был избран новый председатель. На место Николая Сенчурова, который занимал пост с 2016 года, был выставлен только один кандидат.

Так, спикером Кемеровского городского совета народных депутатов стал Юрий Андреев. С 2000 года и по настоящее время он является директором МБУ «Кемеровская служба спасения».

За его кандидатуру единогласно проголосовали все 35 депутатов горсовета. Кроме того, заместителем спикера КГСНД стал Кирилл Сибиль.