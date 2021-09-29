В Кемерове временно закрыли роддом. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кемерове временно закрыли роддом «Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова». Об этом рассказали в медицинском учреждении.

В медицинской организации отметили, что родильный дом приостановил деятельность на три недели, так как с 27 сентября начались плановые профилактические работы.

Изменения произойдут в родовом, послеродовом отделении, санпропускнике и выписной комнате. Обновленный роддом откроется в 18 октября в 8.00.