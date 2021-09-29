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Общество29 сентября 2021 9:13

В Кемерове временно закрыли роддом

В связи c проведением плановых профилактических работ
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове временно закрыли роддом.

В Кемерове временно закрыли роддом.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кемерове временно закрыли роддом «Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова». Об этом рассказали в медицинском учреждении.

В медицинской организации отметили, что родильный дом приостановил деятельность на три недели, так как с 27 сентября начались плановые профилактические работы.

Изменения произойдут в родовом, послеродовом отделении, санпропускнике и выписной комнате. Обновленный роддом откроется в 18 октября в 8.00.