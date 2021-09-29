В Кемерове директора филиала дорожного агентства обвинили в получении крупной взятки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 55-летнему директору филиала федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следкоме Кузбасса.

Так в период с марта по июнь 2020 года мужчина предложил знакомому директору автодорожного предприятия за вознаграждение покровительство. Он пообещал беспрепятственно подписывать акты выполненных работ по заключенным госконтрактам. Взамен попросил оказать услугу в виде дорогостоящего ремонта личного автомобиля.

На данные условия согласился 49-летний мужчина и дал указание подчиненному оплатить ремонт автомобиля на сумму более 386 тысяч рублей из бюджета организации. Кроме того, данный сотрудник знал о незаконности оплаты.

Сотрудники УФСБ России по Кемеровской области узнали о преступной деятельности мужчин. После проведения ими оперативных мероприятий материалы передали в следственные органы. В доме обвиняемого и офисе организации провели обыски, изъяли необходимую документацию.

Суд заключил мужчину под стражу. Со следствием он не сотрудничает и вину не признает. В отношении взяткодателя и посредника также возбудили уголовные дела, им предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.