В Кузбассе создают 14 центров помощи пациентам с осложненными заболеваниями сердца. Фото: АПК.

В Кузбассе создают сеть специализированных центров для оказания помощи пациентам с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. В администрации правительства региона сообщили, что сейчас их оснащают медицинским оборудованием, за счет средств программы модернизации первичного звена здравоохранения. Уже приобрели 14 велоэргометров, пять аппаратов УЗИ, 135 аппаратов холтеровского мониторирования ЭКГ.

- Кузбассовцы с болезнями сердца, независимо от места проживания, должны иметь возможность вовремя проходить диагностику и получать лечение. Это позволит уменьшить число тяжелых случаев, приводящих к инвалидности, и снизить в регионе смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, - сообщил глава региона.

Также Сергей Цивилев добавил, что помимо открытия 14 высокотехнологичных центров в 2021 году по нацпроекту «Здравоохранение» для сердечно-сосудистой службы региона были закуплены 73 единицы медицинского оборудования.

Ежегодно врачи кардиологической службы региона спасают более 25 тысяч пациентов с сердечно сосудистыми заболеваниями, проводят около четырех тысяч высокотехнологичных операций. Сейчас особое внимание уделяют усилению кардиослужбы в южной агломерации. В мае текущего года заложили первый камень в основание будущего новокузнецкого кардиоцентра.