В больницы Кузбасса поступили современные рентген-аппараты. Фото: АПК.

Два рентген-диагностических аппарата установили в Прокопьевской горбольнице, один - в новокузнецкой больнице № 29. Оборудование приобрели по программе модернизации первичного звена здравоохранения Кузбасса.

- Врачи получат возможность обнаруживать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение, что в конечном итоге благоприятно скажется на здоровье кузбассовцев, - отметил глава региона.

В 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в медорганизации Кузбасса поступит более 400 единиц оборудования. На оснащение системы здравоохранения в Кузбассе будет направлено более 2,2 миллиарда рублей. В медицинские организации поступит 105 новых автомобилей. Также запланировано строительство 40 новых модульных медицинских пунктов.