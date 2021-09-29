В Кузбассе откроют шесть молодежных научных лабораторий. Фото: АПК.

Для молодых исследователей создадут научно-образовательные лаборатории на базе организаций-участников НОЦ «Кузбасс». Всего в России планируется создать 120 новых молодежных лабораторий, шесть из них - в Кузбассе.

- Создание таких научных центров - это новая мера поддержки молодых специалистов. Работать в лабораториях будут перспективные исследователи в возрасте до 39 лет. К тому же этот проект поспособствует развитию научно-технологической деятельности вузов и научных организаций нашего региона. В течение трех лет в рамках финансирования проекта в Кузбасс поступит 297 миллионов рублей федеральных субсидий, - сообщил глава региона.

Так, создадут в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний лабораторию молекулярной, трансляционной и цифровой медицины. Также откроется лаборатория перспективных методов управления горнотехническими системами в Федеральном исследовательском центре угля и углехимии СО РАН.

В Кемеровском государственном университете начнет работу лаборатория фиторемедиации техногенно нарушенных экосистем. Молодые ученые займутся исследованиями цифровой трансформации предприятий минерально-сырьевого комплекса на базе Сибирского государственного индустриального университета. В Кузбасском государственном техническом университете появятся две лаборатории: катализа и преобразования углесодержащих материалов, с получением полезных продуктов и электронной микроскопии; обработки изображений.

Меры государственной поддержки молодых ученых рассчитаны на 2021-2023 годы. В целом по стране ежегодный объем финансирования проекта составит 1,8 миллиарда рублей.