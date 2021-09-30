В Кемерове суд приступит к оглашению приговора по первому делу о пожаре в «Зимней вишне». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кемерове 30 сентября в 14.00 состоится оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Выездное заседание пройдет в суде Ленинского района, так как в Заводском районном суде нет больших залов.

Подсудимыми выступят бывший гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, управляющая торговым центром Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, а также сотрудники МЧС - руководитель тушения пожара Андрей Бурсин и начальник пожарного караула Сергей Генин.

Прокуратура просит для них наказание в виде лишения свободы от 5 до 14, 5 лет. Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.