В Новокузнецке произойдут изменения при проезде в общественном транспорте. Фото: instagram/skuznetsov_nk.

В Новокузнецке с 1 октября произойдет ряд изменений при проезде в общественном транспорте. Об этом сообщил глава города в Instagram.

Сергей Кузнецов сообщил, что произойдут изменения в правилах пользования правом бесплатной пересадки. С начала октября пересесть на другой автобус, не заплатив за проезд, можно будет только при оплате проезда по безналичному расчету (банковской или транспортной картой).

- В случае оплаты билета наличными средствами, во втором автобусе оплату придется производить повторно в полном объеме. При этом стоит учесть, что поездка в обратном направлении оплачивается повторно в полном объеме, - сообщил глава города.

Кроме того, со 2 октября перестанут действовать все 12 сезонных маршрутов до городских и пригородных садовых обществ. Также со 2 октября перестанет действовать сезонная льгота на бесплатный проезд с понедельника по четверг для пенсионеров.

Отметим, что в городе работает горячая линия МБУ ЕЦОПП по вопросам работы системы оплаты проезда и транспортных карт, можно обращаться по телефону 8-800-600-0807 с 8.00 до 18.00.