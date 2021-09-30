В Кузбассе взялись за семиэтажную больницу-долгострой

Фото: пресс-служба АПК

Ход работ контролирует лично губернатор Сергей Цивилев.

В Междуреченске возобновилось строительство городской многопрофильной больницы на 186 коек. Этот объект получил печальную известность тем, что его начали возводить еще во времена СССР, но из-за недостатка финансирования работы дважды прекращались - в 1991 и 2014 году.

- Больницу мы должны сдать к концу 2022 года, ее очень ждут жители города. Работы идут полным ходом, сейчас готовность составляет 23%, подрядчик надежный. Этот объект включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента РФ, - сообщил глава региона.

На строительство семиэтажного комплекса из федерального бюджета поступило уже почти 400 миллионов рублей. Ожидается поступление еще 300 миллионов. Кроме того, планируется на объект направить 143 миллиона из регионального бюджета.

На сегодняшний день демонтирован ранее возведенный полуразрушенный с течением времени каркас, залит новый фундамент и установлен монолитный каркас, на 90% завершена кирпичная кладка наружных стен, на треть выполнено остекление, идет монтаж внутренних систем отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения.

В больнице предусмотрены 1, 2-х и 4-х местные палаты, отделение диализа на шесть мест, операционный блок из трех залов, реанимация, отделение лучевой диагностики, детское и взрослые отделения. В подвале здания разместятся дезотделение, санитарно-бытовые помещения, комнаты для хранения лекарств и утилизации медицинских отходов.

Попутно закупается медицинское оборудование и ищутся специалисты, которые согласятся здесь оказывать врачебную помощь. Власти Кузбасса, к примеру, готовы выплатить по миллиону рублей «подъемных» молодым выпускникам вузов и ссузов (врачам и среднему медперсоналу), и медикам дефицитных специальностей, а городской администрацией предусмотрены целевые средства на приобретение жилья в размере 500 тысяч рублей, «подъемные» 200 тысяч рублей и компенсация за аренду жилья.