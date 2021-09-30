В Кузбассе осужден браконьер, застреливший беременную лосиху

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35-летний житель Новокузнецка обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота» и частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов».

Весной нынешнего года инспекторами ГИБДД во время патрулирования были остановлены автомобили «Тойота Ипсум» и ВАЗ-21099. В багажнике иномарки при досмотре обнаружили освежеванную лосиную тушу, а в ВАЗе - двуствольное охотничье ружье и 44 патрона калибра 5,6 мм. Водитель отечественной машины признался, что оружие и патроны принадлежат ему, а животное он застрелил во время охоты. По этому факту было заведено уголовное дело.

В ходе дознания было установлено, что обвиняемый, не имея охотничьего билета и разрешения на добычу копытных животных, в период запрета на охоту во время прогулки по лесу на снегоходе заметил лосей и начал преследовать их. Увидев, что одно животное увязло в снегу, он произвел отстрел, а затем попросил знакомого помочь в вывозе туши. При ее разделке обнаружилось, что самка лося была беременна.

Как уточнили в пресс-служе ГУ МВД по Кемеровской облаасти, нанесенный ущерб был оценен в 400 тысяч рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, обвиняемый хранил в багажнике своего авто патроны калибра 5,6 мм, разрешения на хранение и перевозку которых у него не было. В ходе следствия он полностью признал свою вину и частично возместил причиненный ущерб.

Новокузнецким районным судом в качестве наказания ему было назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение всего этого времени.