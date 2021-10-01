В Кемерове работникам транспортной компании выплатили 17 миллионов рублей долгов по зарплате. Фото: АПК.

В Кемерове прокуратура добилась погашения задолженности по заработной плате в размере свыше 17 миллионов рублей перед работниками транспортной компании. Ранее в СМИ была опубликована информация о задолженности и возможной забастовке на предприятии.

Прокурор провел выездной прием работников компании, в ходе проверки выявлена задолженность по заработной плате за август перед 735 работниками в размере 17 миллионов 82 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении генерального директора АО «Кемеровской транспортной компании» возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства. Материалы находятся на рассмотрении в Госинспекция труда в Кузбассе.

В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, также всем работникам выплачена компенсация в размере 53 тысяч рублей за задержку заработной платы.